England: Aston Villa leiht Coutinho bis im Sommer

Die finanziellen Probleme des FC Barcelona entspannen sich weiter. Am Freitag gaben die Katalanen die Leihe von Grossverdiener Philippe Coutinho an Aston Villa bekannt. Der Brasilianer wird damit mindestens den Rest der Saison in Birmingham verbringen, wo mit Steven Gerrard ein ehemaliger Liverpool-Mitspieler sein Trainer wird.

England: Trippier von Atletico zu Newcastle

Kieran Trippier verlässt den spanischen Meister Atletico Madrid und kehrt «aus familiären Gründen» nach England zurück. Der 31-jährige Engländer wechselt zu Newcastle United und ist damit der erste gewichtige Neuzugang nach der Klub-Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium. Für Trippier zahlt das Team von Nati-Spieler Fabian Schär 15 Millionen Euro.

England: Mendy auf Kaution freigelassen

Der wegen achtfacher Vergewaltigung angeklagte französische Fussball-Nationalspieler Benjamin Mendy ist am Freitag gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Mendy werden acht Fälle von Vergewaltigung und ein sexueller Übergriff gegen insgesamt fünf Frauen vorgeworfen. Im Sommer soll ihm der Prozess gemacht werden. Von seinem Klub Manchester City war der Weltmeister bereits Ende August bis zum Abschluss des Strafverfahrens suspendiert worden.

Deutschland: Schmidt bleibt bei Mainz

Mainz 05 hat den Vertrag mit Sportdirektor Martin Schmidt über das Saisonende hinaus verlängert. Der 54-jährige Walliser ist seit Dezember 2020 in dieser Funktion beim Bundesligisten tätig. Vorher war Schmidt bei Mainz auch Trainer gewesen. Um wie viele Saisons Schmidts Vertrag verlängert wird, wurde nicht bekanntgegeben.

Italien: Erneute Zwangspause droht

Angesichts der hohen Zahl von Corona-Infektionen unter den Spielern droht im italienischen Profifussball offenbar eine erneute Zwangspause. Einen entsprechenden Vorschlag soll Ministerpräsident Mario Draghi bei Gabriele Gravina, Chef des italienischen Fussballverbandes, hinterlegt haben. Draghi forderte demnach, dass man prüfen solle, die Meisterschaft ganz auszusetzen oder die Spiele ohne Zuschauer auszutragen. Derzeit dürfen die Stadien noch zu 50 Prozent gefüllt werden.