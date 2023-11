Legende: Vom 0:1 zum 2:1 Robert Lewandowski führt Barcelona zum Sieg. Imago/Manuel Blondeau

LaLiga: Lewandowski sorgt für Wende

Robert Lewandowski hat den FC Barcelona zu einem Heimsieg über Deportivo Alavés geführt. Beim 2:1 traf der Pole doppelt für den spanischen Meister. In der 53. Minute erzielte der 35-Jährige per Kopfball zunächst den Ausgleich für die Katalanen, ehe er mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Schlussphase die Partie komplett wendete (78.). Für die Gäste hatte Samuel Omorodion nach gerade einmal 18 Sekunden zur Führung getroffen. In der Tabelle liegt Barcelona nach dem 13. Spieltag weiter vier Punkte hinter Überraschungsteam FC Girona und zwei hinter Rekordmeister Real Madrid.

Serie A: Napoli blamabel – Inter souverän

Napoli droht im Kampf um die Titelverteidigung in der Serie A schon früh abgehängt zu werden. Die Süditaliener unterlagen Abstiegskandidat Empoli durch ein spätes Tor von Viktor Kovalenko mit 0:1 und liegen schon 8 Punkte hinter Juventus Turin. Angeführt wird das Klassement von Inter Mailand. Das Team um Yann Sommer bezwang Frosinone zuhause 2:0. Damit blieb der Nati-Goalie in der italienischen Meisterschaft im 12. Spiel zum 8. Mal ohne Gegentor.