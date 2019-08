Legende: Kein Saisonstart nach Mass Luis Suarez musste sich verletzt auswechseln lassen. imago images

Barcelonas Suarez fällt verletzt aus

Der FC Barcelona muss rund einen Monat auf seinen Stürmer Luis Suarez verzichten. Der Uruguayer zog sich beim Saisonstart am Freitag auswärts gegen Athletic Bilbao (0:1) eine Verletzung der Wadenmuskulatur zu und musste vor der Pause ausgewechselt werden.

Wechsel von Cuisance zu den Bayern perfekt

Bayern München verpflichtet das 20-jährige Talent Michaël Cuisance. Der Franzose wechselt von Borussia Mönchengladbach zum Meister. Die Ablöse soll rund 10 Millionen Euro betragen. Cuisance war 2017 im Alter von 17 Jahren von der AS Nancy-Lorraine zu Borussia gewechselt. Für Gladbach absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 39 Pflichtspiele.

Huddersfield entlässt Trainer Siewert

Der englische Zweitligist Huddersfield Town mit dem ehemaligen Schweizer Internationalen Florent Hadergjonaj hat sich nach dem 1:2 am Freitag gegen Fulham von seinem deutschen Trainer Jan Siewert getrennt. Nach drei Spielen ist Huddersfield in der Championship noch ohne Sieg und scheiterte ausserdem im Ligapokal am Drittligisten Lincoln City.