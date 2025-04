Legende: Überlegen im Endspiel Die Frauen des FC Barcelona. Keystone/Dave Shopland

Champions League: Barcelona souverän

Barcelona hat sich im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Chelsea keine Blösse gegeben und in London 4:1 gewonnen. Bereits das Hinspiel hatte das Team von Pere Romeu mit dem gleichen Skore dominiert. Aitana Bonmati, Ewa Pajor und Claudia Pina sorgten mit ihren Toren bereits in der 1. Halbzeit für klare Verhältnisse. Die Schweizer Nati-Spielerin Sydney Schertenleib kam nicht zum Einsatz. Gegner im Endspiel in Lissabon am 24. Mai wird Olympique Lyon oder Arsenal sein. Die Französinnen haben das Hinspiel mit 2:1 gewonnen, das Rückspiel findet am Sonntagabend statt.

Bundesliga: Bayern-Frauen mit Hattrick

Die Frauen des FC Bayern München haben die 3. Meisterschaft in Folge mit einem 3:1-Heimsieg gegen Freiburg perfekt gemacht. Die Münchnerinnen sind damit 2 Spieltage vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Lea Schüller, Pernille Harder und Glodis Viggosdottir trafen für das Team von Alexander Straus, der die Bayern am Saisonende in Richtung USA verlassen wird. Das zwischenzeitliche 1:1 für Freiburg hatte Nati-Stürmerin Svenja Fölmli geschossen.