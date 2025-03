Legende: Muss in den nächsten Spielen aussetzen Dani Olmo. Imago Images/Joan Gosa

LaLiga: Olmo fehlt Barcelona 3 Wochen

Tabellenführer Barcelona muss in den nächsten 3 Wochen auf die Dienste von Dani Olmo verzichten. Der spanische Internationale zog sich am Donnerstag beim 3:0-Sieg gegen Osasuna eine Adduktorenverletzung zu. Damit verpasst Olmo wohl mindestens 6 Partien, darunter die Viertelfinal-Duelle in der Champions League mit dem BVB (9. und 15. April) und das Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey gegen Atletico Madrid am kommenden Mittwoch.

Resultate