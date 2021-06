Legende: Geht künftig für Barcelona auf Torejagd Sergio Agüero. imago images

Spanien: Agüero von ManCity zu Barcelona

Der FC Barcelona hat am Montag die Verpflichtung von Sergio Agüero bekanntgegeben. Der argentinische Stürmer unterschrieb bei den Katalanen einen Vertrag bis im Sommer 2023. In den letzten 10 Jahren war Agüero für Manchester City aufgelaufen, in dieser Zeit gewann der 32-Jährige mit den «Skyblues» insgesamt 15 Trophäen, darunter 5 Mal die Premier League. Seine 390. und letzte Partie für die «Citizens» bestritt Agüero am vergangenen Samstag, als ManCity im Champions-League-Final gegen Chelsea mit 0:1 den Kürzeren zog.

Südamerika: Copa America in Brasilien statt Argentinien

2 Wochen vor dem Turnierstart ist die Copa America nach Brasilien verlegt worden. Dies, nachdem Argentinien als noch verbliebener Gastgeber ausgefallen war. Das Land leidet derzeit stark unter der 2. Corona-Welle. Ursprünglich hätten Argentinien und Kolumbien als Co-Gastgeber der traditionsreichen Kontinental-Meisterschaften in Südamerika fungieren sollen. Kolumbien war aufgrund heftiger sozialer Proteste mit bislang über 40 Toten bereits vor 2 Wochen als Co-Ausrichter abgesprungen. Nun wird die Copa America vom 13. Juni bis 10. Juli – parallel zur EURO – ausschliesslich in Brasilien ausgetragen.

Belgien: Keine Operation bei De Bruyne

Der belgische Starspieler Kevin De Bruyne von Manchester City muss nach seinen Knochenbrüchen im Gesicht während des gegen Chelsea verlorenen Champions-League-Finals (0:1) nicht operiert werden und soll nächste Woche zur Nationalmannschaft stossen. Das sagte Nationaltrainer Roberto Martinez bei einer Pressekonferenz im Teamquartier. Ob De Bruyne aber bereits im ersten EM-Gruppenspiel gegen Russland am 12. Juni in St. Petersburg dabei ist, liess der Coach offen.

Frauen: Triple für Crnogorcevic

Die Schweizer Internationale Ana-Maria Crnogorcevic hat mit dem FC Barcelona das Triple geholt. Nach dem Meistertitel und dem Gewinn der Champions League sicherten sich die Katalaninnen auch den Cupsieg. Crnogorcevic wurde beim 4:2-Erfolg im Final gegen Levante für die Schlussviertelstunde eingewechselt. Die Schweizer Rekordtorschützin ist mit Rot-Schwarz Thun (2009) und dem 1. FFC Frankfurt (2014) bereits in der Schweiz und in Deutschland Cupsiegerin geworden.