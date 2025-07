Legende: Macht den nächsten Karriereschritt Thierno Barry. imago images/Zuma Press Wire

Premier League: Barry verstärkt Everton

Nach nur einer Saison bei Villarreal wechselt Thierno Barry in die Premier League. Bei Everton unterschreibt der französische Stürmer einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag, wie der Klub mitteilt. Laut Medienberichten zahlt der englische Verein eine Ablöse von gut 32 Millionen Euro. Davon profitiert dank Weiterverkaufsbeteiligung auch der FC Basel, der Barry im vergangenen August an Villarreal abgegeben hatte. Mit dem Wechsel zum Klub aus Liverpool verzichtet der 22-jährige Barry auf die Champions League, für die sich Villarreal als Meisterschaftsfünfter in Spanien qualifiziert hat. Barry trug in 35 La-Liga-Spielen elf Tore und vier Assists bei.