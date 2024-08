Barry kommt, sieht und trifft

Thierno Barry hat bei Villarreal ein Heimspiel-Debüt nach Mass gefeiert. Der vom FC Basel nach Spanien gewechselte Franzose wurde in der 2. Runde der LaLiga in der 59. Minute eingewechselt und traf eine Minute später mit seinem ersten Ballkontakt per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:2. Am Ende gewann Villarreal ein verrücktes Spiel im Estadio La Ceramica 4:3. Dani Parejo avancierte zum Matchwinner, als er seinen Penalty in der 100. Minute im Nachschuss über die Linie drückte.

Puertas wird Teamkollege von Aubameyang

Mittelfeldspieler Cameron Puertas schliesst sich dem saudi-arabischen Klub Al Qadsiah an. Der Waadtländer, letzte Saison belgischer Vizemeister mit Union Saint-Gilloise, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Der 26-jährige Puertas wurde nach 14 Toren und 23 Assists zum besten Spieler der belgischen Liga gewählt. Nun spielt er in der Stadt Khobar nahe der Grenze zu Bahrain künftig mit Pierre-Emerick Aubameyang und Nacho Fernandez zusammen.