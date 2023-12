Major League Soccer: Chiellini hat genug

Italiens Verteidiger-Idol Giorgio Chiellini hat mit 39 Jahren seine Karriere beendet und sich mit emotionalen Worten vom Fussball verabschiedet. Zuletzt spielt Chiellini in der Major League Soccer für den Los Angeles FC, mit dem er 2022 Meister wurde. «Du warst die schönste und intensivste Reise meines Lebens. Du warst mein Ein und Alles. Aber jetzt ist es an der Zeit, neue Kapitel aufzuschlagen», schrieb der Europameister von 2021 bei X. Chiellini, der mit Juventus 9 Mal Meister wurde, hatte am Wochenende nach der Niederlage im Final um den MLS-Titel sein zeitnahes Karriereende bereits angedeutet.

Premier League: Maximallänge bei Verträgen

In England dürfen Spieler keine Verträge mehr unterschreiben, die eine Laufzeit von 5 Jahren übersteigen. Das gab die Premier League am Dienstag bekannt. Die Reform soll eine bei einigen Klubs – allen voran Chelsea – verbreitete Praxis verhindern, aus buchhalterischen Gründen Verträge mit sehr langen Laufzeiten abzuschliessen. Bisher konnte so das Financial Fairplay ausgetrickst werden. Je länger ein Vertrag läuft, desto geringer sind die jährlich ausgewiesenen Zahlungen.