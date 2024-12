Per E-Mail teilen

Legende: Neuer Trainer von Union Berlin Steffen Baumgart. IMAGO / Steinsiek.ch

Bundesliga: Baumgart übernimmt Union Berlin

Steffen Baumgart ist wie erwartet neuer Trainer von Union Berlin. Der Rostocker tritt die Nachfolge des am Freitag entlassenen Dänen Bo Svensson an. Der Anfang Januar 53 Jahre alt werdende Baumgart kehrt ein Jahr nach seiner Freistellung beim 1. FC Köln in die erste Bundesliga zurück. Baumgarts letzte Anstellung war nur von kurzer Dauer: Ende November war er seinen Posten beim Zweitligisten Hamburger SV nach neun Monaten bereits wieder los.

Serie A: Milan wirft Fonseca raus – Conceicao kommt

Noah Okafor bekommt bei der AC Milan bereits wieder einen neuen Trainer. Die Verantwortlichen des Klubs haben den Portugiesen Paulo Fonseca freigestellt. Mit der Entlassung endete eine Zusammenarbeit, die erst im Sommer begonnen hatte und auf drei Jahre ausgelegt war. In der Rangliste der Serie A liegt Milan lediglich an 8. Stelle. Fonsecas Nachfolger wird dessen Landsmann Sergio Conceicao, der Vater des beim FC Zürich spielenden Rodrigo Conceicao. Der 50-Jährige unterschrieb bei den «Rossoneri» einen Vertrag bis 2026.

