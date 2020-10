Legende: Zwei Treffer gegen Düren Neuzugang Eric Maxim Choupo-Moting (2.v.r.) führt die Bayern in die nächste Pokalrunde. imago images

Deutschland: Bayern im DFB-Pokal mühelos

Titelverteidiger Bayern München hat mit 5 Neuzugängen in der Startelf souverän den Sprung in die 2. Runde des DFB-Pokals geschafft. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Donnerstagabend in München mit 3:0 gegen Fünftligist Düren durch. Doppeltorschütze Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller trafen für die Münchner, die die Partie gegen den Aussenseiter vor leeren Rängen klar dominierten. 2 Tage vor dem Bundesliga-Duell bei Arminia Bielefeld schonte Bayern-Coach Hansi Flick nach der jüngsten Länderspielphase fast alle seine Nationalspieler.

Spanien: Camp Nou bleibt leer

Der Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid findet am 24. Oktober coronabedingt erstmals ohne Zuschauer statt. Die Katalanen scheiterten mit ihrem Antrag auf die Zulassung von maximal 30'000 Zuschauern am Veto der regionalen Gesundheitsministerin. «In der aktuellen Situation ist es sehr schwer, überhaupt nur darüber nachzudenken», sagte Alba Verges gegenüber Catalunya Radio. Man dürfe nichts riskieren. Das Estadio Camp Nou in Barcelona verfügt über ein Fassungsvermögen von knapp 100'000 Zuschauern. Der Klub von Superstar Lionel Messi wollte die Behörde für das 180. Liga-Duell mit Real mit einem entsprechenden Sicherheitskonzept überzeugen. Vergeblich.