Legende: Von Stuttgart nach München Hiroki Ito. KEYSTONE/DPA/Tom Weller

Bundesliga: Ito zu Bayern, Garcia zu Leverkusen

Bayern München hat seine Abwehr mit Hiroki Ito verstärkt. Der japanische Nationalspieler kommt vom VfB Stuttgart nach München, das gaben die Bayern am Donnerstag bekannt. Ito erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. Auch Bayer Leverkusen hat einen Transfer getätigt: Der spanische Mittelfeldspieler Aleix Garcia kommt vom FC Girona.

Serie A: Inler mit neuem Job

Der ehemalige Schweizer Nationalmannschafts-Captain Gökhan Inler wird technischer Direktor beim Serie-A-Verein Udinese. Bei den Norditalienern war er von 2007 bis 2011 bereits als Spieler engagiert. Inler werde in engem Kontakt mit dem Klubmanagement und dem Trainer arbeiten, teilte der Klub mit.

Serie A: Fonseca neuer Trainer bei Milan

Die Nachfolge von Stefano Pioli als Trainer der AC Milan ist geklärt. Mit einem Vertrag bis 2027 übernimmt Paulo Fonseca bei den «Rossoneri» die Geschicke an der Seitenlinie. Der Portugiese amtete in den letzten beiden Saisons als Coach bei Lille. Fonseca führte die Mannschaft aus dem Norden Frankreichs in der abgelaufenen Spielzeit auf Platz 4 der Ligue 1, zudem erreichte Lille in der Conference League den Viertelfinal.