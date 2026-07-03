Legende: Nächster grosser Karriereschritt für Nathaniel Brown. Imago/Sven Simon

Bundesliga: Brown nach München

Rekordmeister Bayern München hat sich wenige Tage nach dem Transfer von Marokkos Ismael Saibari erneut prominent verstärkt. Von Eintracht Frankfurt stösst Linksverteidiger Nathaniel Brown für fast 50 Millionen Franken zum FCB. Mit dieser Ablösesumme steigt Brown, der bei der WM 2026 für Deutschland in 3 Partien zum Einsatz kam (ein Tor, eine Vorlage), zu den teuersten Linksverteidigern der Welt auf. Der 23-Jährige spielte die letzten beiden Saisons für Frankfurt, in München unterschrieb er bis 2031.

Serie A: Allegri zu Napoli

Vizemeister Napoli hat Massimiliano Allegri als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 58-Jährige, der einst auch als Spieler für Napoli kickte, unterschrieb einen Vertrag bis 2029 und wird Nachfolger von Antonio Conte. In der vergangenen Saison hatte er noch beim Ligakonkurrenten AC Milan gearbeitet. Nach dem verpassten Einzug in die Champions League folgte bei Milan ein personeller Rundumschlag, der auch Allegri den Job kostete. Allegri hat in seiner Trainerkarriere schon 6 italienische Meisterschaften mit Juventus Turin und Milan sowie 5 Pokalsiege mit Juve gefeiert.

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