Legende: Verteidigt neu für den Bundesliga-Primus Daley Blind. IMAGO / Sven Simon

Deutschland: Bayern holen Niederländer Blind

Bundesliga-Leader Bayern München hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Lucas Hernandez reagiert und Daley Blind bis Ende Saison unter Vertrag genommen. Der 32-jährige Niederländer hatte zuletzt seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst. Für die «Oranje» bestritt Blind bereits 99 Länderspiele, an der WM in Katar war er als linker Flügelspieler im 3-4-1-2-System von Louis van Gaal gesetzt. Am häufigsten wird Blind aber als Linksverteidiger eingesetzt.

England: Badiashile zu den «Blues»

Chelsea gab am Donnerstag die Verpflichtung des französischen Nationalverteidigers Benoît Badiashile bekannt. Der 22-Jährige kommt von der AS Monaco und unterschrieb in der Premier League nun einen Vertrag über siebeneinhalb Jahre. Badiashile hat in Monaco insgesamt bereits 150 Einsätze in allen Wettbewerben absolviert und zählt in Frankreich zu den grössten Abwehrtalenten. Bei den Monegassen war er Teamkollege von Breel Embolo, jetzt stösst er zum Team mit Denis Zakaria.

Audio Badiashile wechselt auf die Insel (Radio SRF 3) 00:13 min Bild: Keystone/EPA/SEBASTIEN NOGIER abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

Ghana: Häuptle wird Nati-Trainerin

Nora Häuptle trainiert künftig Ghanas Frauen-Nationalteam. Die 39-Jährige war zuvor für die Afrikanerinnen bereits als technische Beraterin des U20-Teams tätig. Die Thurgauerin hatte im Sommer 2020 als U19-Nationaltrainerin den Schweizerischen Fussballverband (SFV) nach fünf Jahren verlassen, um als erste Schweizerin einen Bundesliga-Klub der Frauen, den SC Sand, zu coachen. Für rund einen Monat übernahm sie zwischen 2021 und 2022 Israels Frauen-Nati.