Legende: Der erwartete Wechsel Alexander Nübel verlässt Schalke im Sommer Richtung München. imago images

Nübel ab Sommer 2020 bei den Bayern

Wie erwartet hat der FC Bayern München für die neue Saison Torhüter Alexander Nübel verpflichtet. Das gab der deutsche Meister am Samstag bekannt. Nübel wird im Sommer ablösefrei von Schalke 04 zu den Bayern stossen, nachdem er vergangenen Dezember eine Vertragsverlängerung in Gelsenkirchen abgelehnt hatte. Der 23-Jährige erhält in München einen Vertrag über 5 Jahre und soll hinter Manuel Neuer zur zukünftigen Nummer 1 aufgebaut werden.

Van Bronckhorst wird Trainer in China

Giovanni van Bronckhorst hat einen neuen Trainerjob gefunden. Der 44 Jahre alte Niederländer übernimmt den chinesischen Erstligisten Guangzhou R&F. Das teilte der Klub am Samstag mit. Van Bronckhorst hatte von 2015 bis 2019 seinen Jugendklub Feyenoord Rotterdam trainiert und diesen 2017 zum Meistertitel geführt. Im vergangenen Sommer beendete er seine Tätigkeit.