Legende: Zeigen sich solidarisch Die Bayern-Spieler. Keystone

Bayern-Spieler zeigen Solidarität

Die Spieler des FC Bayern München akzeptieren in Zeiten der Corona-Pandemie weiterhin Gehaltseinbussen. «Es ist sehr erfreulich, dass unsere Mannschaft vollstes Verständnis für die Situation hat und bis zum Saisonende weiter auf Gehalt verzichten wird», erklärte Präsident Herbert Hainer in der Bild. Bisher war ein Gehaltsverzicht der Münchner für den April in Höhe von 20 Prozent bekannt.