Legende: Nach Inter Miami nun auch bei Salford City involviert David Beckham. Imago Images/Sam Navarro

England: Beckham steigt bei Viertligisten ein

Der frühere englische Fussball-Star David Beckham hat zusammen mit seinem einstigen Teamkollegen Gary Neville und weiteren Anteilseignern Salford City, einen englischen Viertligisten in der Nähe von Manchester, übernommen. «Ich bin in Salford aufgewachsen. Ich habe so schöne Erinnerungen an meine Zeit dort, und der Ort und seine Menschen haben in meiner frühen Fussballkarriere eine so wichtige Rolle gespielt», sagte der 50-jährige Beckham, der bereits in der amerikanischen MLS als Investor bei Inter Miami involviert ist. Laut The Athletic will das neun Anteilseigner umfassende Konsortium in den nächsten fünf Jahren bis zu 16 Millionen Franken für Salford City bereitstellen.

