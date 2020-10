Legende: Hat Corona Der ehemalige Schweizer Internationale Valon Behrami. Keystone

Italien: Behrami unter den Infizierten

Am Montag meldete Serie-A-Klub Genua, dass 14 im Klub tätige Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Darunter befindet sich auch der ehemalige Schweizer Internationale Valon Behrami, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Nach dem Hygieneprotokoll dürften positiv getestete Spieler erst wieder eingesetzt werden, wenn ihr Test negativ ausfällt. Die Partie gegen Torino vom Freitag wird wohl verschoben werden müssen.

Deutschland: Schalke holt Baum als neuen Trainer

Manuel Baum übernimmt bei Schalke 04 die Nachfolge des entlassenen Trainers David Wagner. Als Assistent steht dem 41-Jährigen der Ex-Profi Naldo zur Seite. Das gaben die «Königsblauen» am Mittwoch bekannt. Baum hatte zuletzt die U18-Auswahl des DFB gecoacht. Schalke stattete Baum mit einem 2-Jahres-Vertrag aus.

Türkei: Inler verlässt Basaksehir in Richtung Adana

Gökhan Inler hat in der Türkei einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der frühere Captain der Schweizer Nationalmannschaft wechselt nach 3 Jahren vom Meister Basaksehir Istanbul in die zweithöchste Liga zu Demirspor Adana. Der 36-Jährige spielt seit 4 Jahren in der Türkei.