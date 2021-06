Legende: Impulsiv sein Merkmal Bruno Lage wird neu Wolverhampton in der Premier League dirigieren. Keystone

England: Lage übernimmt bei Wolverhampton

Bruno Lage, der frühere Meistercoach des portugiesischen Klubs Benfica Lissabon, wird neuer Trainer der Wolverhampton Wanderers. Der 45-jährige Portugiese ersetzt bei den «Wolves» Landsmann Nuno Espirito Santo. Sein Vorgänger musste das Team nach 4 Jahren verlassen, nachdem am Ende der Saison in der Premier League nur der 13. Platz resultiert hatte. Lage ist kein Unbekannter auf der Insel, er arbeitete zuvor schon einige Jahre als Assistent bei Sheffield Wednesday (2015-2017) und bei Swansea City (2017/18).

Italien: Filippo Inzaghi neu in der Serie B

Der frühere italienische Nationalspieler Filippo Inzaghi wird in der kommenden Saison den Zweitligisten Brescia Calcio trainieren. Der Weltmeister von 2006 ersetzt den Spanier Josep Clotet Ruiz, der mit den Lombarden in der abgelaufenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die Serie A verpasst hatte. Der 47-jährige Bruder des neuen Cheftrainers von Meister Inter Mailand, Simone Inzaghi, unterschrieb einen Kontrakt über 2 Saisons.