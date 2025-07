Legende: Trug Schulterbeschwerden schon länger mit sich rum Jude Bellingham, hier bei einem Ligaspiel im Januar 2025. AP Photo/Cesar Cebolla

LaLiga: Bellingham fehlt Real mehrere Monate

Fussballstar Jude Bellingham ist wegen anhaltender Probleme an der linken Schulter operiert worden. Der Eingriff am Schultergelenk, der schon länger geplant war, sei erfolgreich verlaufen, teilte der spanische Rekordmeister Real Madrid mit. Der englische Nationalspieler werde nun mit einer Rehabilitationsphase beginnen. Eine Ausfalldauer gab der Club des neuen Trainers Xabi Alonso aber nicht bekannt. Zuletzt war in spanischen Medien von einer Zwangspause von bis zu drei Monaten die Rede gewesen. Bellingham war zuletzt für Real bei der Club-WM in den USA im Einsatz gestanden.

LaLiga: Vazquez sagt Real Adios

Nach 17 Jahren ist die Zeit von Lucas Vazquez bei Real Madrid vorbei. Der Champions-League-Rekordsieger gab den Abgang des 34-jährigen Spaniers am Mittwoch bekannt – am Tag darauf soll er feierlich verabschiedet werden. Vazquez absolvierte 402 Spiele für die «Königlichen» und sammelte 23 Trophäen; er gewann unter anderem fünfmal die Champions League. Der ursprünglich im Mittelfeld ausgebildete und später zum Aussenverteidiger umfunktionierte Galicier stiess 2007 im Alter von 16 Jahren zu Real Madrid.