Dämpfer für Benfica im Titelrennen

Haris Seferovic hat mit Benfica Lissabon im Titelrennen einen Rückschlag einstecken müssen. Das Team des Schweizers musste sich nach einer 2:0-Führung beim Tabellenvorletzten Portimonense mit einem 2:2-Remis begnügen. Seferovic kam erneut nur zu einem Teileinsatz. Der Luzerner wurde in der 80. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt.

20'000 Zuschauer bei serbischem Cup-Halbfinal im Stadion

Über 20'000 Fans haben im Belgrader Partizan-Stadion den 1:0-Sieg des Heimteams im Cup-Halbfinal gegen Rivale Roter Stern mitverfolgt. Es war das erste Mal seit der Corona-Krise, dass in Serbien wieder Zuschauer in unbeschränkter Anzahl im Stadion zugelassen waren.

Legende: Dicht gedrängt trotz Corona Die Fans im serbischen Cup-Halbfinal zwischen Partizan und Roter Stern. imago images

Bundesliga hebt Maskenpflicht auf

Das Hygienekonzept der deutschen Bundesliga wird angepasst. Spieler, Trainer, Betreuer und Schiedsrichter am Spielfeldrand müssen künftig keine Masken mehr tragen, sobald sie ihren Sitzplatz im Abstand von mindestens 1,5 Metern zur nächsten Person eingenommen haben. Das teilte die Fussball-Liga und der Fussball-Bund mit. Die Änderung tritt ab dem nächsten Spieltag in Kraft.

Legende: Viermal mit, einmal ohne Künftig muss kein Ersatzspieler mehr eine Maske tragen, wenn der Abstand auf der Tribüne stimmt. imago images

Drei Bewerber für Frauen-WM

Die drei Bewerber für die Ausrichtung der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 stehen fest. Kolumbien, Japan und eine gemeinschaftliche Bewerbung von Australien und Neuseeland stehen der Fifa zur Auswahl. Die Abstimmung erfolgt am 25. Juni bei einer Videokonferenz. Der Ausrichter wird in einem offenen Abstimmungsverfahren ausgewählt.

Auch Fussball im Disney World

Die Major League Soccer (MLS) folgt dem Beispiel der NBA und setzt ihre Saison in Disney World in Orlando (Florida) fort. Dies teilte die Liga am Mittwoch mit. Vom 8. Juli bis 11. August werden die 26 Teams im Turnierformat mit Vorrunde und einer mit Achtelfinals beginnenden K.o.-Phase den Meister ermitteln. Alle Partien werden ohne Zuschauer ausgetragen.

TAS-Urteil zu Manchester City im Juli

Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes TAS in Lausanne im Fall Manchester City soll in der ersten Juli-Hälfte verkündet werden. Dies teilte das TAS nach Abschluss der dreitägigen Anhörung mit. Der englische Meister hatte vor dem Gericht Einspruch gegen die zweijährige Europacup-Sperre und die 30-Millionen-Busse erhoben, welche die Uefa wegen Verstosses gegen das «Financial Fairplay» verhängt hatte.