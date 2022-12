Frankreich: Benzema tritt aus Nationalteam zurück

Einen Tag nach dem verlorenen WM-Final hat Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema, der das Turnier in Katar verletzt verpasst hatte, seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft erklärt. «Ich habe alle Anstrengungen unternommen und Fehler begangen, die nötig waren um dahin zu gelangen, wo ich heute bin. Darauf bin ich stolz», schrieb der Stürmerstar an seinem 35. Geburtstag bei Instagram: «Ich habe meine Geschichte geschrieben, unsere gemeinsame ist nun zu Ende.» Dazu postete Benzema ein Foto von sich im Nationaltrikot. Frankreich hatte am Sonntag das umkämpfte Endspiel gegen Argentinien im Elfmeterschiessen 2:4 verloren und damit die Wiederholung seines Triumphs von 2018 nur knapp verpasst. Der Torjäger von Real Madrid bestritt seit 2007 für die «Equipe Tricolore» 97 Länderspiele (37 Tore). Zwischen 2015 und 2021 war er wegen vermuteter Beteiligung an einer versuchten Erpressung nicht für die Nationalmannschaft berücksichtigt worden.

Deutschland: Schwegler mit neuer Aufgabe

Rekordmeister Bayern München verliert seinen Chefscout Pirmin Schwegler an den Bundesligakonkurrenten TSG Hoffenheim. Der frühere Schweizer Nationalspieler wechselt zum neuen Jahr ins Management seines früheren Klubs und erhält dort einen Posten unter Sportchef Alexander Rosen. Der mittlerweile 35 Jahre alte Schwegler spielte zwischen 2014 und 2017 für die Kraichgauer. Ausserdem war Schwegler für Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 aktiv.

