Legende: Verletzte sich am Sonntag schwer Gaetano Berardi. imago images

England: Berardi fällt bis zu 9 Monate aus

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Gaetano Berardi hat sich am Sonntag beim 3:1-Sieg von Leeds United in der englischen Championship gegen Derby County einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft nach Ablauf dieser Saison aus. Berardi kam in der laufenden Meisterschaft in 22 Liga-Partien zum Einsatz und leistete seinen Beitrag zum Premier-League-Aufstieg von Leeds United nach 16 Jahren Zweitklassigkeit.