Berbatov hat genug

Dimitar Berbatov hat am Donnerstag das Ende seiner Karriere bekannt gegeben. Der Schritt kommt wenig überraschend: Der 38-Jährige hatte zuletzt bis 2018 für Kerala Blasters in Indien gespielt und war seitdem ohne Klub. «Ich werde es sehr vermissen, aktiv Fussball zu spielen. Aber nach fast 20 Jahren im Profifussball ist es an der Zeit», schrieb Berbatov. Er war von 2001 bis 2006 für Bayer Leverkusen aktiv. Danach ging es für den Bulgaren zu Tottenham Hotspur und später zu Manchester United. Mit 48 Treffern in 78 Länderspielen ist Berbatov der erfolgreichste Torschütze Bulgariens, gleichauf mit Christo Bonev.

Beardsley wegen rassistischer Äusserungen 32 Wochen gesperrt

Der ehemalige englische Nationalspieler Peter Beardsley ist wegen rassistischer Äusserungen für 32 Wochen für alle fussballerischen Aktivitäten gesperrt worden. Beardsley hatte laut einer FA-Mitteilung als U23-Trainer von Newcastle United unter anderem einen dunkelhäutigen Spieler als Affen bezeichnet. Beardsleys Äusserungen seien «offensichtlich rassistisch und völlig unakzeptabel», hiess es. Der 58-Jährige ist nicht mehr für Newcastle tätig.