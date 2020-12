Legende: Muss bei West Brom gehen Slaven Bilic. Keystone

England: West Brom entlässt Slaven Bilic

West Bromwich Albion hat sich einen Tag nach dem 1:1 bei Manchester City von seinem Teammanager Slaven Bilic getrennt. Der 52-jährige Kroate war seit 2019 im Amt und hatte die «Baggies» im Sommer zurück ins Oberhaus geführt. In der laufenden Saison hat der Klub nach 13 Spielen 7 Punkte auf dem Konto.

Allgemein: Weiter 5 Auswechslungen

Die wegen der Corona-Pandemie beschlossene Regeländerung, dass in einem Spiel 5 statt wie zuvor üblich 3 Mal ausgewechselt werden darf, kann in internationalen Wettbewerben bis zum 31. Juli 2022 angewendet werden. Für nationale Partien wurde die Regelung bis zum 31. Dezember 2021 verlängert, wie das International Football Association Board (IFAB) mitteilte. Massgebend für die Anwendung der Regel sind aber die jeweiligen Verbände. In der Super League sind in dieser Saison 5 Auswechslungen erlaubt.

Japan: Lange Pause für Iniesta

Andres Iniesta muss rund 4 Monate pausieren. Der 36-jährige Mittelfeldspieler des japanischen Erstligisten Vissel Kobe zog sich im Viertelfinal der Asian Champions League am letzten Donnerstag gegen Suwon Samsung einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zu.