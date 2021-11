Legende: Musste dem Underdog beim Feiern zusehen Torhüter Stefan Frei nach dem bitteren Out. Keystone

USA: Frei mit Seattle gescheitert

Für den Schweizer Torhüter Stefan Frei und die Seattle Sounders sind die Playoffs in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) in der 1. Runde zu Ende gegangen. Der Vorjahresfinalist unterlag Real Salt Lake nach torlosen 120 Minuten unglücklich im Penaltyschiessen. Seattle hatte die Partie zuvor dominiert, die Gäste aus Utah verzeichneten keinen einzigen Torschuss. Beim entscheidenden Penalty von Real Salt Lake war der Schweizer mit den Händen zwar dran, doch der Ball ging an den Pfosten und kullerte von dort ins Tor. Damit kann Frei mit Seattle den Titel in der MLS vorerst kein 3. Mal nach 2016 und 2019 gewinnen.

Dieser Penalty besiegelt das Out der Sounders

Irak: Advocaat nicht mehr irakischer Nationaltrainer

Dick Advocaat ist nach nur 4 Monaten und 6 WM-Qualifikationsspielen ohne Sieg als Nationalcoach des Irak zurückgetreten. Die Erwartungen hätten nicht mit den Möglichkeiten zusammengepasst, erklärte der 74-jährige Niederländer gegenüber den Medien in seiner Heimat. Der Irak war bereits Advocaats 7. Station als Nationaltrainer (Niederlande, Russland, Serbien, Südkorea, Belgien und Vereinigte Arabische Emirate).