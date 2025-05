Per E-Mail teilen

Legende: Blieb ohne Torerfolg Die Boca-Offensive um Edinson Cavani (Mitte). Imago/Fotobaires

Argentinien: Enttäuschung für Blondel und Co.

Die Boca Juniors sind in der argentinischen Meisterschaft im Viertelfinal gescheitert. Das Team mit dem Schweizer Nationalspieler Lucas Blondel verlor gegen Independiente 0:1. Ein Treffer in der 64. Minute entschied die Partie im «La Bombonera», der berühmten Heimstätte der Boca Juniors. Blondel, der im März sein Debüt als Schweizer Nationalspieler gegeben hatte, spielte als Rechtsverteidiger über die volle Distanz. Das Aus im Apertura-Turnier ist für Boca, das wie Rivale River Plate im Sommer an der Klub-WM teilnehmen wird, eine bittere Enttäuschung.