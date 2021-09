Boateng geht nach Verurteilung in Berufung

Legende: Bestreitet die Vorwürfe Jérôme Boateng. imago images

Frankreich: Boateng legt Berufung ein

Lyons Jérôme Boateng geht gegen seine Verurteilung wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung vor. Der Anwalt des deutschen Weltmeisters von 2014 legte Berufung gegen das Urteil von vergangener Woche ein, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts München der SID mitteilte. Boateng wurde wegen einer vorsätzlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,8 Millionen Euro verurteilt.

England: James während Match ausgeraubt

Reece James ist am Dienstag Opfer eines Einbruchs geworden. Während der 21-jährige Chelsea-Verteidiger für seinen Klub in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg (1:0) spielte, drangen mehrere Einbrecher in das Haus des Fussballers ein. Sie stahlen unter anderem die Medaillen für den Champions-League-Sieg sowie für den Vize-EM-Titel mit England.

Deutschland: Bochums Zoller erleidet Kreuzbandriss

Aufsteiger VfL Bochum muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga monatelang auf Stürmer Simon Zoller verzichten. Der 30-Jährige hat sich am Mittwoch im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, teilte der Klub mit.