Legende: Dankt ab Thomas Letsch. IMAGO / Sven Simon

Bundesliga: Letsch muss gehen

Der abstiegsbedrohte VfL Bochum hat sich von Trainer Thomas Letsch getrennt. Dies teilte der Klub am Montag mit. Der Bundesligist reagiert damit auf die Negativserie mit fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen. Zuletzt hatte der VfL ein bitteres 1:2 beim direkten Konkurrenten 1. FC Köln kassiert. Als Tabellen-15. stecken die Bochumer tief im Abstiegskampf. Letsch hatte seinen Posten im September 2022 übernommen und führte die Bochumer zum Klassenerhalt. Erst im November 2023 unterschrieb er einen neuen Vertrag bis 2026.

Premier League: Everton erneut bestraft

Everton ist in der Premier League mit einem weiteren Punktabzug belegt worden. Wegen Verstössen gegen die Profitabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln wurden dem Klub aus Liverpool 2 Zähler abgezogen. Damit fallen die «Toffees» auf den 16. Tabellenplatz und haben nur noch 2 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Der FC Everton kündigte an, Einspruch gegen die Strafe einzulegen. In dieser Saison waren die «Toffees» bereits mit dem Abzug von 6 Punkten bestraft worden, die sich aus ähnlichen Verstössen im Zeitraum bis zur Saison 2021/22 ergaben.