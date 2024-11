Legende: Muss aussetzen Victor Boniface. imago images/Moritz Müller

Deutschland: Boniface verpasst «einige Spiele»

Double-Gewinner Bayer Leverkusen muss «einige Spiele» auf Stürmer Victor Boniface verzichten. Das bestätigte Trainer Xabi Alonso am Freitag an der Medienkonferenz. «Es ist schade, er hat in der Oberschenkelmuskulatur eine kleine Verletzung», sagte Alonso vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Heidenheim am Samstag. Der Nigerianer Boniface hatte sich die Verletzung in der Länderspielpause zugezogen. «Wir hoffen, er kann in diesem Jahr noch spielen. Wir müssen abwarten», so Alonso.

03:17 Video Archiv: Leverkusen hat sich ein ganz neues Image zugelegt Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 17 Sekunden.

Finnland: Nationalcoach Kanerva entlassen

Markku Kanerva ist nicht länger Trainer der finnischen Nationalmannschaft. Der 60-Jährige wurde nach dem katastrophalen Abschneiden in der Nations League entlassen, wie der finnische Verband mitteilte. Bis Mitte Januar soll die Nachfolge geregelt werden. Das finnische Nationalteam hatte in der Nations League in der Liga B alle 6 Spiele gegen England, Griechenland und Irland verloren.