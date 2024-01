Bundesliga: Boniface muss unters Messer

Bayer Leverkusen hat nun traurige Gewissheit: Victor Boniface fällt lange aus. Erst Anfang April kehrt der Nigerianer voraussichtlich in das Kader von Coach Xabi Alonso zurück, teilte die «Werkself» am Dienstagnachmittag mit. Eine Operation stehe «in den kommenden Tagen» an. Mit der nigerianischen Nationalmannschaft wollte Bayers Topskorer beim Afrika-Cup angreifen. Doch eine Muskelsehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich stoppt seinen Traum, der bullige Mittelstürmer ist bereits aus dem Lager der Super Eagles abgereist und am Dienstag nach Deutschland zurückgekehrt.

Premier League: Alexander-Arnold fällt aus

Der FC Liverpool muss voraussichtlich für mehrere Wochen auf Leistungsträger Trent Alexander-Arnold verzichten. Der Aussenläufer fällt wegen einer Knieverletzung aus, wie Jürgen Klopps Co-Trainer Pepijn Lijnders am Dienstag mitteilte. Der 25-Jährige hatte sich am Sonntag während Liverpools 2:0-Sieg bei Arsenal im FA Cup die Blessur zugezogen. «Er hat einen kleinen Riss im seitlichen Band seines Knies und wird Zeit brauchen, um sich zu erholen», sagte Lijnders.