Legende: Heuert bei Valencia an Jose Bordalas. imago images

Spanien: Valencia hat neuen Trainer

Der Spanier Jose Bordalas wird neuer Valencia-Trainer. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, erhält der 57-Jährige einen 2-Jahresvertrag bis 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr. Bordalas kommt vom Ligakonkurrenten aus Getafe. Valencia hatte die Saison auf Platz 13 beendet und damit die Qualifikation für das internationale Geschäft deutlich verpasst.

Italien: Venedig wieder in der Serie A

Venedig kehrt nach 19 Jahren in die Serie A zurück. Die Norditaliener sicherten sich dank einem 1:1 im Final-Rückspiel der Serie-B-Playoffs gegen Cittadella den Aufstieg in die höchste italienische Spielklasse. Das Team des langjährigen Lugano-Spielers Domen Crnigoj hatte sich am Sonntag dank einem 1:0-Auswärtssieg in Cittadella auf Kurs gebracht.

Frankreich: Tapie in kritischem Zustand

Der Unternehmer und ehemalige Präsident von Olympique Marseille, Bernard Tapie, liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus. Wie sein Sohn Laurent Tapie am Donnerstag mitteilte, sei der Gesundheitszustand des 78-Jährigen «sehr besorgniserregend». Bei Tapie wurde 2017 Magenkrebs festgestellt.