Legende: Ist nur 10 Tage nach Pelé ebenfalls verstorben Der langjährige brasilianische Landtagsabgeordnete und Fussballer Roberto Dinamite. Imago/Fotoarena

Brasilien: Auch Dinamite dem Krebs erlegen

Nur wenige Tage nach Pelé hat in Brasilien eine weitere Fussball-Legende den Kampf gegen Krebs verloren. Roberto Dinamite, der mit seinen 190 Toren die ewige Erstliga-Torjägerliste bis heute anführt, verstarb am Sonntag im Alter von 68 Jahren in Rio de Janeiro. Der Mittelstürmer spielte 21 seiner 22 Profijahre bei Vasco da Gama und holte mit dem Klub aus Rio 1974 die Meisterschaft. Carlos Roberto de Oliveira, wie sein bürgerlicher Name war, kämpfte seit mehr als einem Jahr gegen einen Darmkrebs.