Breitenreiter zurück in Hannover – Cannavaro heuert bei Zagreb an

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: In vertrauten Gefilden André Breitenreiter. Imago/NurPhoto

2. Bundesliga: Breitenreiter übernimmt Hannover

André Breitenreiter, der den FC Zürich 2022 zum Meistertitel gecoacht hat, soll Hannover in die Bundesliga zurückführen. Der 51-jährige Deutsche übernimmt den Trainerposten des entlassenen Stefan Leitl. Zur Saisonmitte liegt Hannover in der 2. Bundesliga mit kleinem Rückstand auf die Aufstiegsränge auf dem 7. Platz. Breitenreiter schaffte mit seinem Stammklub Hannover 2017 den Aufstieg in die Bundesliga. Zuletzt coachte er von Februar bis Mai den englischen Klub Huddersfield.

Kroatien: Cannavaro neuer Dinamo-Trainer

Fabio Cannavaro hat ein halbes Jahr nach seiner Freistellung bei Udinese wieder einen Trainerjob. Der 51-jährige italienische Weltfussballer von 2006 folgt bei Dinamo Zagreb auf Nenad Bjelica. Zagreb liegt nach der Hälfte der Saison in der Meisterschaft 7 Punkte hinter dem Spitzenduo um HNK Rijeka und Hajduk Split nur auf dem 3. Rang. Bjelica, zuvor Urs Fischers erfolgloser Nachfolger bei Union Berlin, musste den kroatischen Spitzenklub deshalb nach drei Monaten bereits wieder verlassen.