Bundesliga: Werner verlängerte nicht und muss jetzt gehen

Bundesligist Werder Bremen trennt sich per sofort von Trainer Ole Werner. Der 37-Jährige, der seit November 2021 in Bremen als Coach tätig war, führte die Norddeutschen zunächst in die Bundesliga zurück und etablierte sie dann dort. In den letzten beiden Saisons spielte Werder jeweils fernab von den Abstiegsrängen um die Europacup-Plätze. Weil Werner eine vorzeitige Verlängerung seines im Sommer 2026 auslaufenden Vertrages ablehnte, entschieden sich die Bremer, den Erfolgscoach freizustellen. Man müsse auf dieser Position längerfristig planen, lautete die Begründung der Klub-Führung. Als heisser Kandidat für die Nachfolge von Werner gilt Elversbergs Trainer Horst Steffen.

LaLiga: Yamal bleibt Barcelona treu

Jungstar Lamine Yamal hat sich wie erwartet langfristig an den FC Barcelona gebunden. Der 17-jährige Spanier unterschrieb einen neuen Vertrag bis Sommer 2031, wie der Klub mitteilte. Yamals ursprünglicher Kontrakt bei den Katalanen lief bis Juni 2026. Sein Marktwert wird auf 180 Millionen Euro taxiert. Yamal ist bereits Europameister und gewann mit Barcelona in dieser Saison das Double.