Bremens Rashica wochenlang out

Legende: Muss pausieren Milot Rashica. Getty Images

Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Milot Rashica verzichten. Der kosovarische Angreifer zog sich beim Ligaauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (1:3) eine Adduktorenverletzung zu. Damit hat Werder bereits zum Saisonstart erhebliche Personalsorgen. Neben Rashica fehlen auch Ludwig Augustinsson, Sebastian Langkamp, Philipp Bargfrede, Milos Veljkovic und Fin Bartels. Ömer Toprak, Niclas Füllkrug und Claudio Pizarro sind angeschlagen.

Jedvaj leihweise zu Augsburg

Einen Tag nach der Verpflichtung von Stephan Lichtsteiner rüstete Augsburg in der Verteidigung weiter auf. Das Team des Schweizer Trainers Martin Schmidt lieh von Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen für ein Jahr Tin Jedvaj aus. Augsburg kann Verstärkung in der Defensive dringend gebrauchen, startete es doch mit einer 1:5-Auswärtsniederlage gegen Borussia Dortmund in die neue Saison.

St. Louis bekommt 28. MLS-Team

Wie die Liga am Dienstag bekannt gab, wird St. Louis 2022 mit einem neuen Stadion in den Spielbetrieb einsteigen. Der FC Cincinnati spielt erst seit der laufenden Saison in der Liga mit derzeit 24 Mannschaften aus den USA und Kanada. Beschlossen ist die weitere Aufstockung mit Inter Miami, dem Klub von David Beckham, und einem Team aus Nashville/Tennessee im kommenden Jahr. 2021 folgt zudem ein Klub aus dem texanischen Austin.

