Legende: Starke Saison Roman Bürki im Tor von St. Louis City. Getty Images/Michael Janosz/ISI Photos

MLS: Grosse Ehre für Roman Bürki

Roman Bürki hat es in seiner ersten Saison in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) gleich ins All-Star-Team geschafft. Der Torhüter und Captain von St. Louis City hat eine starke Meisterschaft hinter sich und schloss die Qualifikation als bestes Team der Western Conference ab. Angeführt wird das 30-köpfige All-Star-Team von Lionel Messi. Am 19. Juli steht in Washington D.C. die Partie gegen Arsenal auf dem Programm.

04:57 Video Aus dem Archiv: Roman Bürki hat in St. Louis die Freude am Fussball wieder gefunden Aus Super League – Highlights vom 21.04.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 57 Sekunden.

CL: Donezk spielt in Gelsenkirchen

Aufgrund des russischen Angriffskrieges trägt der ukrainische Fussball-Meister Schachtar Donezk seine Champions-League-Partien in der kommenden Saison in Gelsenkirchen aus. In der Schalke-Arena finden die Donezk-Heimspiele der neuen Gruppenphase der Königsklasse sowie mögliche folgende Heimspiele der Ukrainer bei einem Weiterkommen statt.

Serie A: D'Aversa übernimmt Empoli

Roberto D'Aversa ist neuer Trainer bei Empoli. Der 48-Jährige unterzeichnete am Dienstag einen Zweijahresvertrag. D'Aversa löst Coach Davide Nicola ab, der Empoli erst im Januar übernommen hatte und den Klub zum Klassenerhalt führte. D'Aversa war zuletzt Coach bei Lecce.