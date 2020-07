Bundesliga startet erst am 18. September

Legende: Sind erst im September wieder im Meisterschaftsbetrieb Die Bayern. Keystone

Bundesliga: Später Saisonstart

Die neue Bundesliga-Saison beginnt erst am 18. September 2020 und endet am 22. Mai 2021. Die erste Runde im DFB-Pokal wird zuvor vom 11. bis 14. September gespielt, wie aus dem Terminkalender des Verbandes hervorgeht. Die Bundesliga hat die Saison 2019/20 als einzige Topliga bereits beendet.

England: Liverpool-Captain out

Liverpool muss in den restlichen 4 Saisonspielen auf Captain Jordan Henderson verzichten. Der 30-jährige Mittelfeldspieler, der sich beim 3:1-Erfolg der Reds am Mittwoch bei Brighton & Hove Albion eine Knieverletzung zugezogen hatte, werde aber beim Start in die neue Saison wieder bereit sein.

Frankreich: Spielkalender publiziert

Die französische Liga hat den Spielkalender für die kommende Saison bekanntgegeben. Am Wochenende vom 22./23. August kommt es zum Duell zwischen Marseille und St. Etienne, Meister PSG empfängt Metz. Die abgelaufene Spielzeit war Ende April abgebrochen worden.

Südamerika: Nächste Verschiebung

Der Auftakt der Südamerika-Quali für die WM-Endrunde 2022 wird infolge der Coronavirus-Pandemie erneut verschoben. Die ersten Partien sollen nun im Oktober 2020 ausgetragen werden.