Legende: Grosser Jubel bei den Spielern von Burnley. imago images/News images/Nigel Roddis

England: Burnley steigt auf

Nach einer Saison in der zweithöchsten englischen Liga kehrt der FC Burnley in die Premier League zurück. Dank einem 2:1-Sieg bei Middlesbrough machte die Equipe von Trainer Vincent Kompany den Aufstieg am Freitagabend klar. Burnley kann nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden, obschon das Team noch 7 Partien zu absolvieren hat.

England: Haaland für CL-Hinspiel bereit

Der englische Meister Manchester City kann mit Blick auf das Champions-League-Duell gegen Bayern München am kommenden Dienstag wieder mit Torjäger Erling Haaland planen. Trainer Pep Guardiola bestätigte, dass der 22-Jährige am Samstag beim Tabellenletzten Southampton nach Verletzungspause wieder zur Verfügung steht. Zuletzt hatte der Angreifer der norwegischen Nationalmannschaft in den Länderspielen und am vergangenen Wochenende ManCity in der Premier League gegen Liverpool wegen einer Leistenverletzung gefehlt.

