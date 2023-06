Bild 1 / 8 Legende: Wechselt in die USA Sergio Busquets. imago images/Shutterstock Bild 2 / 8 Legende: Wüste statt Wölfe Ruben Neves. Imago/Focus Images Bild 3 / 8 Legende: Auf dem «OM»-Schleudersitz Olympique Marseille verpflichtet den spanischen Trainer Marcelino. Der 57-Jährige coachte bisher ausschliesslich Klubs in seiner Heimat, zuletzt Bilbao bis Sommer 2022. Imago/Riccardo Larreina Amador Bild 4 / 8 Legende: Neuer Coach von Celta Vigo Rafael Benitez (63) unterzeichnet bei den Galiziern einen Dreijahresvertrag. Imago/Propaganda Photo Bild 5 / 8 Legende: Beruhigung der Karriere? Justin Kluivert verlässt die AS Roma und wechselt für geschätzte 11 Millionen Euro zum AFC Bournemouth nach England. Der Tabellen-15. der abgelaufenen Premier-League-Saison gab dem 24-jährigen Niederländer einen «langfristigen Vertrag». Kluivert wurde zuletzt nacheinander an Leipzig, Nizza und Valencia ausgeliehen. Imago/Zuma Wire Bild 6 / 8 Legende: Rückkehr nach Europa Der 29-jährige Schweizer Verteidiger Martin Angha (früher St. Gallen und Sion, zuletzt Al-Adalah/Saudi-Arabien) verstärkt Wehen Wiesbaden, Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Imago/ANP/Archiv Bild 7 / 8 Legende: Bleibt in der Bundesliga Der 23-jährige Österreicher Christoph Baumgartner wechselt von Hoffenheim für angeblich mindestens 24 Mio. Euro zu RB Leipzig. Imago/Sven Simon Bild 8 / 8 Legende: Weg vom Fenster Faruk Hadzibegic muss nach nur 4 Partien als Nationalcoach Bosnien-Herzegowinas gehen. U.a. verlor seine Auswahl zuletzt gegen Luxemburg. Imago/Zuma Wire

Auch Busquets in die MLS

Nach seinem Abschied vom FC Barcelona setzt Sergio Busquets seine Karriere in der Major League Soccer (MLS) bei Inter Miami fort und spielt dort wieder an der Seite von Lionel Messi. Angaben zum Deal machte Miami nicht. Der 34-Jährige, 2010 mit Spanien Weltmeister, hatte im Mai bekannt gegeben, dass er Barça nach 18 Jahren verlassen wird. In Barcelona hatte Busquets bis zu Messis Wechsel zu Paris St-Germain im Jahr 2021 an der Seite des argentinischen Weltmeisters gespielt. Nun kommt es in den USA zum Wiedersehen.

Wolverhampton kassiert: Neves zu Al Hilal

Der 26-jährige Ruben Neves wechselt für die mutmassliche Klub-Rekordsumme von 55 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien. Nach Karim Benzema und N'Golo Kanté (beide zu Al-Ittihad) ist der 41-fache portugiesische Nationalspieler der dritte grosse Name, den es diesen Sommer in den Erdöl-Staat zieht. Anders als Benzema (35) und Kanté (32) steht Neves, der zuletzt Captain bei den «Wolves» war, jedoch nicht am Ende seiner Karriere.

Guerreiro zu den Bayern

Bayern München hat Raphael Guerreiro von Dortmund verpflichtet. Der 29-jährige Portugiese stösst ablösefrei zum Klub und unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Trainer Thomas Tuchel kennt Guerreiro noch aus seiner Zeit als BVB-Coach.

Klub-WM mit 32 Mannschaften in den USA

Die 1. Klub-WM mit 32 Teams findet im Sommer 2025 in den USA statt. Bisher fand das Turnier mit 7 Klubs inklusive des europäischen CL-Siegers jeweils im Winter statt.

