Legende: Läuft bald in der Bundesliga auf Joane Gadou. Imago/Branislav Racko

Bundesliga: BVB angelt sich Gadou

Borussia Dortmund hat für die kommende Saison Talent Joane Gadou von RB Salzburg verpflichtet. Den 19-jährigen Franzosen liess sich «Schwarzgelb» einiges kosten: rund 20 Millionen Euro. Der fast 2 Meter grosse Innenverteidiger stammt aus der Jugend von Paris St-Germain und spielte seit September 2024 für Salzburg. Beim BVB erhält Gadou einen Vertrag bis 2031.

Frankreich: Auszeichnungen für Olise und Dembélé

Während Bayern Münchens Michael Olise in Paris zum besten französischen Fussballer im Ausland gekürt wurde, erhielt Weltfussballer Ousmane Dembélé von Paris St-Germain die Auszeichnung als Spieler des Jahres in der Ligue 1 – zum 2. Mal in Serie. Im Halbfinal der Champions League standen sich Olise und Dembélé kürzlich auf dem Rasen gegenüber – mit dem bekanntlich besseren Ende für Dembélé.

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