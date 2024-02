Legende: Dortmund muss vorerst ohne ihn auskommen Gregor Kobel. Imago/RHR-Foto

Bundesliga: Kobel fällt weiter aus

Borussia Dortmund muss am Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim erneut auf Gregor Kobel verzichten. Der Torhüter fehlt dem Tabellenvierten aufgrund einer Muskelverletzung. Der Schweizer hatte vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am vergangenen Dienstag in Eindhoven (1:1) beim Aufwärmen über Probleme geklagt und war kurzfristig ausgefallen. Wie lange Kobel nicht zur Verfügung steht, bleibt laut Trainer Edin Terzic offen.

LaLiga: Valencia-Spiel verschoben

Der Brand eines Wohnblocks in Valencia mit mindestens 4 Toten und 14 Vermissten hat Auswirkungen auf den Spielkalender der spanischen Fussball-Meisterschaft. Das für Samstag angesetzte LaLiga-Spiel zwischen dem Tabellenvorletzten Granada und dem FC Valencia wurde auf Antrag der Gäste von der Liga verschoben. Auch die gleichentags angesetzte Begegnung des Zweitligisten Levante gegen den FC Andorra findet nicht statt. Nachholtermine wurden noch keine bestimmt. Die spanische Liga kündigte zudem an, dass bei allen Partien an diesem Wochenende eine Schweigeminute für die Opfer abgehalten werde.