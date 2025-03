Legende: Fehlt dem FC Barcelona auch im CL-Viertelfinal Marc Casado. imago images/Manuel Blondeau/AOP Press

LaLiga: Zwangspause für Casado

Der spanische Spitzenreiter FC Barcelona muss voraussichtlich zwei Monate auf Marc Casado verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich einen Teilriss des Aussenbands im rechten Knie zugezogen, wie die Katalanen am Dienstagmittag mitteilten. Operiert werden muss der 21-Jährige allerdings nicht, die Verletzung werde konservativ behandelt. Casado hatte sich im Auswärtsspiel bei Atletico Madrid (4:2) am Sonntagabend bei einem Zweikampf in der 1. Halbzeit verletzt und war in der 67. Minute ausgewechselt worden.

Bundesliga: Saison für Hermoso gelaufen

Bayer Leverkusen muss bis zum Saisonende auf Verteidiger Mario Hermoso verzichten. Der 29-jährige Spanier sei erfolgreich in Madrid operiert worden, teilte der Club mit. Er hatte sich im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München (0:2) eine Sehnenverletzung im Brustbereich zugezogen. Der Abwehrspieler war Anfang des Jahres von der AS Rom an die Leverkusener ausgeliehen worden. Die Leihe endet am 30. Juni. Er bestritt vier Bundesliga-Spiele und kam in den beiden Champions-League-Spielen gegen die Bayern zum Einsatz.



