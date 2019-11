Legende: Ist auf gutem Weg zurück auf den Platz Iker Casillas. Getty Images

Casillas arbeitet am Comeback

Ein halbes Jahr nach seinem Herzinfarkt steht Goalie Iker Casillas offenbar wieder auf dem Rasen. Der 38-jährige Spanier postete am Montag auf Twitter ein Foto seiner Fussballschuhe und schrieb dazu: «6 Monate und 3 Tage wart ihr im Spind.» Die Sportzeitung «AS» schrieb, Portos Casillas habe ein 20-minütiges Einzeltraining bestritten. Casillas war im Mai nach dem Infarkt ein Stent eingepflanzt worden.

Verteidiger Sané muss lange pausieren

Schalke muss 3 bis 4 Monate auf den Innenverteidiger Salif Sané verzichten. Der 29-jährige senegalesische Internationale zog sich am Sonntag im Bundesligaspiel in Augsburg (3:2) eine Meniskusverletzung im linken Knie zu und musste operiert werden.

Legende: Hat sich schwer verletzt Salif Sané. imago images

Neuer Trainer für Celta Vigo

Das schlecht in die Saison gestartete Celta Vigo hat Oscar Garcia als neuen Trainer verpflichtet. Das gab der Klub aus Galizien am Montag bekannt. Garcia, der 2016 und 2017 mit RB Salzburg zweimal das österreichische Double gewann, wird Nachfolger von Fran Escriba, der nach dem 0:1 am Sonntag gegen Getafe entlassen worden war. Celta Vigo liegt mit 9 Punkten auf Platz 18 der Primera Division.