Legende: Nicht mehr Celta-Trainer Rafael Benitez. IMAGO / Pressinphoto

LaLiga: Benitez muss bei Celta gehen

Trainer Rafael Benitez ist nach nur rund 8 Monaten bei Celta Vigo entlassen worden. Der Klub gab die Trennung zwei Tage nach dem 0:4 bei Real Madrid bekannt. Der Spanier habe «nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt», hiess es. Zur Nachfolge machte der Verein am Dienstag zunächst keine Angaben. Benitez hat in seiner Trainerkarriere zahlreiche Erfolge gefeiert hat, unter anderem führte er den FC Liverpool 2005 zum Champions-League-Titel. Celta befindet sich als Tabellen-17. im Abstiegskampf.

Österreichische Bundesliga: Rapid Wien bestraft

Rapid Wien muss für den Skandal im Derby gegen den Stadtrivalen Austria auch noch in der kommenden Saison büssen. Der Senat 1 der österreichischen Fussball-Bundesliga bestrafte den Rekordmeister mit einem Abzug von 2 Punkten für die Spielzeit 2024/25. Rapid kündigte an, gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Rapid hatte den Stadtrivalen am 25. Februar zum ersten Mal seit 2019 bezwungen. Anschliessend liess sich das Team von den Fans feiern und leistete sich mehrere Verfehlungen. Die Gäste waren unter anderem über ein Megafon beschimpft worden, die Spieler stimmten homophobe Gesänge an.