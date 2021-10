Kosovo: Challandes als Nationaltrainer entlassen

Der Kosovo hatte schon länger keine Chance mehr, sich für die WM 2022 zu qualifizieren. Die beiden jüngsten Niederlagen mit dem 0:3 gegen Schweden und dem 1:2 gegen Georgien brachten das Fass nun aber zum Überlaufen: In einer gemeinsamen Medienkonferenz verkündeten der kosovarische Verband FFK und Bernard Challandes das Ende der Zusammenarbeit. Der 70-Jährige hatte die Mannschaft im März 2018 übernommen und beinahe an die EM diesen Sommer geführt. Erst in der Barrage scheiterte der Romand mit seinen Spielern. Aus den 7 bisher absolvierten Partien in der WM-Qualifikation holte die Equipe nur 4 Punkte. Challandes' Vertrag wäre noch bis nach der WM in Katar gelaufen.

01:14 Video Kosovo unterliegt auch Georgien Aus Sport-Clip vom 13.10.2021. abspielen

Spanien/Deutschland: 6 Monate Haft für Hernandez angeordnet

Ein spanisches Gericht hat die Vollstreckung einer Haftstrafe gegen Bayern Münchens Lucas Hernandez angeordnet. Der 25-Jährige war im Dezember 2019 wegen Verstosses gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegenüber seiner früheren Freundin verurteilt worden, mit der er inzwischen nach der Versöhnung verheiratet ist. Das 32. Strafgericht in Madrid ordnete am Mittwoch an, Hernandez müsse am 19. Oktober dort erscheinen und innerhalb von zehn Tagen eine Haftstrafe von sechs Monaten antreten. Die beantragte Aussetzung sei abgelehnt worden.

Legende: Drohen 6 Monate Haft Bayerns Lucas Hernandez. imago images

Italien: Mailands Hernandez mit Corona infiziert

Theo Hernandez vom italienischen Spitzenklub AC Mailand ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, gehe es dem 24 Jahre alten Bruder von Lucas Hernandez soweit gut. Der Aussenverteidiger war zu Beginn der Woche von der französischen Nationalmannschaft zurückgekehrt, mit der er am Sonntag den Nations-League-Final gegen Spanien gewonnen hatte (2:1).

Brasilien: Crespo räumt Trainerposten beim FC São Paulo

Der ehemalige argentinische Nationalspieler Hernan Crespo hat seinen Posten als Trainer des brasilianischen Erstligisten FC São Paulo geräumt. Die Entscheidung sei nach einem Gespräch zwischen Trainer und Vorstand einvernehmlich getroffen worden, hiess es in einer Mitteilung des Klubs am Mittwoch. Der im Februar geschlossene Vertrag sollte bis Ende kommenden Jahres laufen.