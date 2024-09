Champions-League-Final 2027 nicht in Mailand

Legende: Wird nicht Austragungsort des CL-Finals 2027 Der Mailänder Fussballtempel San Siro. imago images/NurPhoto

Champions League: Mailand wird Final 2027 entzogen

Der Champions-League-Final 2027 wird nicht wie geplant im Mailänder San Siro ausgetragen. Dies teilte die Uefa nach der Sitzung des Exekutivkomitees in Prag mit. Grund ist, dass die Stadt Mailand nicht garantieren kann, dass die Renovierung des Stadions und der Umgebung rechtzeitig abgeschlossen sein wird. Die Ausschreibung für einen geeigneten Austragungsort wird neu gestartet. Ein Entscheid über den neuen Endspielort wird für Mai/Juni 2025 erwartet. Der Final der laufenden Champions-League-Saison findet in München statt, ein Jahr später in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

06:30 Video Archiv: Liverpool entführt am 1. CL-Spieltag 3 Punkte aus dem San Siro Aus Sport-Clip vom 17.09.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 30 Sekunden.