Chelsea folgt Palmeiras in den Final

Chelsea hat sich zum zweiten Mal für den Final der Klub-WM qualifiziert. Der Champions-League-Sieger setzte sich im Halbfinal in Abu Dhabi gegen Al Hilal Riad aus Saudi-Arabien mit 1:0 durch und spielt am Samstag gegen die Brasilianer von Palmeiras um den Titel. Romelu Lukaku erzielte in der 32. Minute das einzige Tor der Partie. Chelsea dominierte das Geschehen eine Stunde lang deutlich und hätte bis zu diesem Zeitpunkt führen müssen. Der Deutsche Kai Havertz traf in der 48. Minute nur den Pfosten.

ManCity baut Führung aus

Premier-League-Leader Manchester City hat seinen Vorsprung auf Liverpool (2 Spiele weniger) auf vorübergehend 12 Punkte ausgebaut. Im Heimspiel gegen Brentford sorgten Riyad Mahrez (42.) und Kevin de Bruyne (69.) für den 19. Saisonsieg. Ein Wechselbad der Gefühle erlebte Tottenham: Steven Bergwijn traf für die «Spurs» im Heimspiel gegen Southampton in der 93. Minute zum vermeintlichen 3:3-Ausgleich, der nach VAR-Intervention aber aberkannt wurde. Damit verpasst das Team von Trainer Antonio Conte den Sprung auf Platz 5.

Milan folgt Inter in Cup-Halbfinal

Nach Inter Mailand (2:0 gegen AS Roma) hat auch die AC Milan einen römischen Klub aus dem italienischen Cup geworfen. Die «Rossoneri» schlugen Lazio Rom mit 4:0 und zogen in den Halbfinal ein. Schon zur Pause hatte Milan dank einem Doppelpack von Olivier Giroud mit 3:0 geführt.