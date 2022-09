England: Chelsea trennt sich von Tuchel

Chelsea hat sich nach nur 6 Runden (10 Punkte) der Premier-League-Saison und dem Fehlstart in der Champions League von Trainer Thomas Tuchel getrennt. «100 Tage sind vergangen, seit die neue Eigentümergruppe den Club übernommen hat», hiess es in der Mitteilung vom Mittwoch. «Die neuen Inhaber glauben, dass es der richtige Zeitpunkt für diesen Wechsel ist.» Die Trennung kommt überraschend. Der Vertrag des Deutschen wäre noch bis zum Sommer 2024 gelaufen. Noch vor wenigen Wochen hatten britische Medien über eine vorzeitige Vertragsverlängerung spekuliert: Damit sollte der 49-Jährige auch dafür belohnt werden, dass er dem Klub in schwierigen Zeiten – die Sanktionen durch die britische Regierung und der Verkauf durch den russischen Milliardär Roman Abramowitsch an die neuen Inhaber – die Treue gehalten hatte. Zudem hatte Tuchel mit den «Blues» die Champions League, den Supercup und die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird der bestehende Trainerstaff die Trainings leiten.

01:59 Video Dinamo Zagreb überrascht Chelsea Aus Sport-Clip vom 07.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Deutschland: Tedesco nicht mehr Leipzig-Trainer

Auch RB Leipzig hat auf den Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison reagiert und Trainer Domenico Tedesco am Mittwoch entlassen. Der Klub gab die erwartete Entscheidung einen Tag nach der 1:4-Niederlage beim Champions-League-Auftakt gegen Schachtar Donezk bekannt. Erst vor 109 Tagen hatte Leipzig unter Tedesco den DFB-Pokal gewonnen. Wer das Team am Samstag in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund betreut, ist noch offen. Als Favorit auf die Nachfolge gilt Ex-BVB-Coach Marco Rose. Über eine Nachfolgeregelung wolle man «zeitnah informieren», teilte der Verein mit. Die ambitionierten Sachsen haben nach fünf Bundesliga-Runden erst fünf Punkte auf dem Konto.

02:55 Video Leipzig taucht in der CL gegen Schachtar Aus Sport-Clip vom 06.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden.

Keira Walsh knackt Transfer-Rekord

Die englische Nationalspielerin Keira Walsh wechselt für 400'000 Euro von Manchester City zum FC Barcelona. Eine so hohe Transfersumme wurde im Frauenfussball noch nie bezahlt. Die 25-jährige Mittelfeldspielerin, die kürzlich zur besten Spielerin des EM-Finals gekürt wurde, überholt damit die Dänin Pernille Harder, für die Chelsea vor zwei Jahren 350'000 Euro an Wolfsburg überwiesen hatte. Die Summe ist aber immer noch 555 Mal geringer als der Rekordtransfer bei den Männern: Neymar war 2017 für 222 Mio. Euro von Barcelona zu PSG gewechselt.