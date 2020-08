Legende: Die Farbe bleibt, das Team nicht Ben Chilwell. imago images

England: Chilwell definitiv zu Chelsea

Der FC Chelsea verstärkt sich im Hinblick auf die nächste Premier-League-Saison weiter. Die «Blues» nehmen Ben Chilwell von Leicester unter Vertrag. Der linke Aussenverteidiger erhält in London beim von Frank Lampard trainierten Klub einen Vertrag über 5 Jahre. Der 23-Jährige hat für Leicester seit 2015 in 123 Spielen 4 Tore erzielt und lief auch bereits 11 Mal für die englische Nationalmannschaft auf. Er gilt als einer der talentiertesten «Left Backs» in der Premier League.